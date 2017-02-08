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За 3 месяца в Украине установят 100 быстрых "зарядок" для электрокаров Supercharger

Киев • УНН

 • 7254 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Компания "АвтоЭнтерпрайз" каждые 3 месяца будет устанавливать по 100 скоростных зарядных станций Supercharger в Украине. Об этом сообщили в компании, передает УНН.

За 3 месяца в Украине установят 100 быстрых "зарядок" для электрокаров Supercharger

В общем, "АвтоЭнтерпрайз" уже установили 500 зарядных установок для электрокаров

Скоростные зарядные станции Supercharger заряжают электромобиль за 15 - 45 мин. На сегодня компанией установлено 50 таких "быстрых" зарядок.

В ближайшие 3 месяца планируется установка еще 100 пунктов Supercharger в таких городах как Киев, Харьков, Запорожье и Полтава, часть которых будет размещена на АЗС WOG.

Пункты быстрой подзарядки на заправках WOG уже установлены в Киеве (АЗС № 261, Киев, улица Крайняя, 1), в Харькове (№ 260, пр-т Тракторостроителей, 1-А, № 228, ул. Шевченко, 41) и Харьковской обл. (№ 222, Красноград, с. Песчанка, ул. Энгельса, 144-146, № 236, село Черкасская Лозовая, переулок Лучевой, 29 № 225, с. Песочин, 464 км).

В планах "АвтоЭнтерпрайз" - установка 100 Supercharger каждые 3 месяца. Таким образом, до конца 2017 года будет реализовано 400 установок для скоростной зарядки электрокаров.

Компания "АвтоЭнтерпрайз" первой начала устанавливать зарядные станции для электромобилей, по всей стране в крупных и мелких населенных пунктах, и на междугородных трассах. Места расположения пунктов подзарядки можно посмотреть на международном сервисе зарядных станций PlugShare.

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