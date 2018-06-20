За 3 місяці моніторингова місія ООН зафіксувала на Донбасі 81 жертву серед цивільних

"З 16 лютого по 15 травня 2018 року місія зі спостереження за дотриманням прав людини задокументувала 81 жертву серед цивільного населення. 19 осіб було вбито, 62 отримали поранення", - повідомила керівник Моніторингової місії.



За словами Фрейзер, найбільша кількість потерпілих спостерігалась навколо Горлівки та міста Донецьк.



"Хоча відносно низьку кількість жертв серед цивільного населення було зафіксовано у лютому і березні, у квітні цей показник збільшився на 142% порівняно з березнем, і ще на 32% у травні порівняно з квітнем. Попередні цифри за червень вказують на те, що цифри за цей місяць залишаться на такому самому рівні, як у квітні та травні", - заявила вона.



Як повідомляв УНН, з початку конфлікту у квітні 2014 року на Донбасі загинули 3 тисячі 23 цивільних, включаючи жертв авіакатастрофи рейсу МН17 влітку 2014 року. Про це йдеться у новій доповіді УВКПЛ ООН щодо ситуації з правами людини в Україні.