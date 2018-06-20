За 3 месяца мониторинговая миссия ООН зафиксировала на Донбассе 81 жертву среди гражданских

"С 16 февраля по 15 мая 2018 года миссия по наблюдению за соблюдением прав человека задокументировала 81 жертву среди гражданского населения. 19 человек были убиты, 62 получили ранения", - сообщила руководитель Мониторинговой миссии.



По словам Фрейзер, наибольшее количество пострадавших наблюдалась вокруг Горловки и города Донецка.



"Хотя относительно низкое количество жертв среди гражданского населения было зафиксировано в феврале и марте, в апреле этот показатель увеличился на 142% по сравнению с мартом, и еще на 32% в мае по сравнению с апрелем. Предыдущие цифры за июнь указывают на то, что цифры по этот месяц останутся на том же уровне, как в апреле и мае", - заявила она.



Как сообщал УНН, с начала конфликта в апреле 2014 году на Донбассе погибли 3000 23 гражданских, включая жертв авиакатастрофы рейса МН17 летом 2014 года. Об этом говорится в новом докладе УВКПЧ ООН по ситуации с правами человека в Украине.