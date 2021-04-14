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За 2020 рік у світі зросла дискримінація жінок у кіноіндустрії - дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. За 2020 рік кількість жіночих персонажів у фільмах впала більше, ніж на 27%. Про це повідомляє видання “Deadline”, спираючись на дослідження Центру вивчення жінок на телебаченні та кіно при університеті Сан-Дієго, передає УНН.

Деталі

За даними звіту, після двох років успішних рейтингів, минулорічний відсоток фільмів з жінками у головних ролях був таким самим, як у 2016 році - за рік до початку руху #MeToo (соціальна акція-флешмоб проти сексуального насильства і домагань, поширена в мережах в жовтні 2017 року після секс-скандалу навколо кінопродюсера Гарві Вайнштейна - ред.).

Минулого року чоловіки віком від 40 років становили 52% усіх чоловічих персонажів у 100 найвідоміших сімейних фільмах, тоді як жінки віком від 40 років становили 32% усіх жіночих персонажів загалом. За результатами звіту, основні жіночі персонажі у фільмах переживають "стрімке падіння" у віці від 30 до 40 років.

У звіті під назвою "Цей чоловічий (целулоїдний) світ" встановлено, що лише 17% найбільш прибуткових фільмів мали більше жіночих, ніж чоловічих персонажів. Крім того, 78% мають більше чоловічих, ніж жіночих персонажів, 5% мають однакову кількість.

Зокрема, занепад також зазнали ролі для темношкірих жінок. У 2019 році падіння рейтингу відбулося з 20% до 17%. У 2020-му він знизився до 15%. Тільки 13% цих ролей в 2020 році були “головними персонажами”, які в звіті визначаються як персонажі, які з'являються більш ніж в одній сцені, і грають важливу роль в оповіданні історії.

Окрім цього, кількість латинських персонажів-жінок зросла з 5% до 6% в минулому році. В той час як відсоток азіатських персонажів жіночої статі знизився з 7% до 6%. З основних жіночих ролей в минулому році 6% були латиноамериканками, і 6% азіатками; 74% були білими, а 1% були представниками “іншої раси або етнічної приналежності”.

Цитата

"Як головні герої у фільмах, жінки зробили крок назад у 2020 році, після двох років зростання. Цей спад відображається на низькій кількості жіночих фільмів, номінованих на Оскар. Лише у двох фільмах цьогорічного списку номінантів, "Земля кочівників" та "Дівчина, яка подає надії", є жіночі герої", - зазначила виконавчий директор Центру вивчення жінок на телебаченні та кіно при Державному університеті Сан-Дієго Марта Лаузен.

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Додамо

Звіт показав, що в фільмах хоча з б однією жінкою-режисером або письменником, набагато більше шансів отримати роль жінкам. У цих фільмах жінки становили 60% головних героїв, в той час як у фільмах за участю виключно чоловіків-режисерів, або сценаристів, жінки становили лише 17% головних героїв.

У звіті також чітко вказано, що кількість ролей для чоловіків і жінок - не єдина гендерна нерівність у фільмах: стереотипно зображений образ життя все ще зберігається, особливо у кар’єрному зростанні.

Згідно зі звітом, у фільмах велика частина персонажів чоловічої статі, ніж жіночої, мали певну роботу або професію: на відсотковому рівні це 73% проти 57%.

Окрім цього, чоловічі персонажі були залучені до роботи частіше, ніж жінки. У відсотках це 59% проти 42%.

Жіночі персонажі частіше зустрічалися в основному в ролях, пов'язаних з особистим життям: 54% проти 36%.

Персонажі чоловічої статі частіше переслідували цілі, пов'язані з роботою: 41% проти 32%.

Жіночі персонажі повинні були мати в першу чергу особисті життєві цілі: 19% проти 10%.

Жіночі персонажі також набагато частіше, ніж їх колеги-чоловіки, мають сімейний стан: 47% проти 35%.

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