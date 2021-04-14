За 2020 год в мире выросла дискриминация женщин в киноиндустрии - исследование

Детали

По данным отчета, после двух лет успешных рейтингов, прошлогодний процент фильмов с женщинами в главных ролях был таким же, как в 2016 году - за год до начала движения #MeToo (социальная акция-флешмоб против сексуального насилия и домогательств, распространенная в сетях в октябре 2017 года после секс-скандала вокруг кинопродюсера Харви Вайнштейна - ред.).

В прошлом году мужчины в возрасте от 40 лет составляли 52% всех мужских персонажей в 100 самых известных семейных фильмах, тогда как женщины в возрасте от 40 лет составляли 32% всех женских персонажей в целом. По результатам отчета, основные женские персонажи в фильмах переживают "стремительное падение" в возрасте от 30 до 40 лет.

В отчете под названием "Этот мужской (целлулоидный) мир" установлено, что только в 17% наиболее прибыльных фильмов было больше женских, чем мужских персонажей. Кроме того, 78% имеют больше мужских, чем женских персонажей, 5% имеют одинаковое количество.

В частности, упадку также подверглись роли для темнокожих женщин. В 2019 году падение рейтинга произошло с 20% до 17%. В 2020-м он снизился до 15%. Только 13% этих ролей в 2020 году были "главными персонажами", которые в отчете определяются как персонажи, которые появляются более чем в одной сцене, и играют важную роль в рассказе истории.

Кроме этого, количество латинских персонажей-женщин выросло с 5% до 6% в прошлом году. В то время как процент азиатских персонажей женского пола снизился с 7% до 6%. Из основных женских ролей в прошлом году 6% были латиноамериканками, и 6% азиатками; 74% были белыми, а 1% были представителями "другой расы или этнической принадлежности".

Цитата

"Как главные герои в фильмах, женщины сделали шаг назад в 2020 году, после двух лет роста. Этот спад отражается на низком количестве женских фильмов, номинированных на Оскар. Только в двух фильмах нынешнего списка номинантов, "Земля кочевников" и "Девушка, подающая надежды", есть женские герои", - отметила исполнительный директор Центра изучения женщин на телевидении и кино при Государственном университете Сан-Диего Марта Лаузен.

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Добавим

Отчет показал, что в фильмах хотя с бы одной женщиной-режиссером или писателем, гораздо больше шансов получить роль женщинам. В этих фильмах женщины составляли 60% главных героев, в то время как в фильмах с участием исключительно мужчин-режиссеров, или сценаристов, женщины составляли лишь 17% главных героев.

В отчете также четко указано, что количество ролей для мужчин и женщин - не единственное гендерное неравенство в фильмах: стереотипно изображенный образ жизни все еще сохраняется, особенно в карьерном росте.

Согласно отчету, в фильмах большая часть персонажей мужского пола, чем женского, имели определенную работу или профессию: в процентном уровне это 73% против 57%.

Кроме этого, мужские персонажи были привлечены к работе чаще, чем женщины. В процентах это 59% против 42%.

Женские персонажи чаще встречались в основном в ролях, связанных с личной жизнью: 54% против 36%.

Персонажи мужского пола чаще преследовали цели, связанные с работой: 41% против 32%.

Женские персонажи должны были иметь в первую очередь личные жизненные цели: 19% против 10%.

Женские персонажи также гораздо чаще, чем их коллеги-мужчины, имеют семейное положение: 47% против 35%.

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