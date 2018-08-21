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За 20 років діяльності штат "Агромарсу" збільшився до 5 тис. осіб

Київ • УНН

 • 9543 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. ТОВ “Комплекс Агромарс” виповнюється 20 років, і за цей період компанія досягла значних результатів. Про це йдеться у прес-релізі холдингу, передає УНН.

За 20 років діяльності штат "Агромарсу" збільшився до 5 тис. осіб

“Побудовано сучасне виробництво, яке об’єднує всі ланки цілісного технологічного процесу, досягнуто найвищих стандартів якості, а наша продукція вийшла на міжнародні ринки Європи, Азії та Близького Сходу. Ці досягнення були б неможливими без нашої чудової команди. Зараз на підприємстві працює майже 5 тисяч людей. І це не просто працівники — кожен є частиною нашої великої, дружньої родини! Кожен на своєму місці виконує надважливу справу задля досягнення спільної мети. Наша команда — це справжні професіонали: кваліфіковані, мотивовані та націлені на результат. Саме завдяки людям ми долаємо будь-які труднощі та перешкоди, досягаємо поставлених цілей”, — зазначається в прес-релізі.

Запорукою успіху є те, що від самого заснування підприємства тут створювалося сучасне та ефективне виробництво з використанням лише високотехнологічного обладнання, яке забезпечило конкурентоспроможність “Агромарсу” на внутрішньому ринку та на зовнішніх ринках.

“Європейські технології та забезпечення високого рівня якості нашої продукції, що підтверджено місією інспекторів Єврокомісії та аудиторів французької компанії „Бюро Верітас“, дозволили „Гаврилівським курчатам“ успішно конкурувати на ринках Європейського союзу. Крім того, продукція, вироблена на „Агромарсі“, завдяки освоєним технологіям та стандартам „Халяль“ широко представлена у мусульманському світі. Нещодавно ТОВ „Комплекс Агромарс“ відвідала делегація підприємців з Саудівської Аравії (представники компанії AbrajAl-Twafuq), яка оглянула виробництво та підтвердила готовність розпочати співпрацю”, — підкреслили в компанії.

У “Агромарсі” нагадали, що компанія протягом всього свого існування приділяє велику увагу впровадженню надійних систем управління та контролю якості, безпечності продукції. Це підтверджено міжнародними сертифікатами Food Safety System Certification 22000:2011 та ISO 9001:2008.

“Відповідальність за продукцію, її якість та безпеку для споживачів — це основа стратегії нашої компанії, якої ми завжди дотримуємося. Ще один надважливий принцип, яким у своїй діяльності керується „Агромарс“, — це турбота про екологічну складову. Всі 20 років ми приділяємо чимало уваги дотриманню усіх норм природоохоронного законодавства. За ці роки на підприємстві створено ефективний механізм мінімізації негативного впливу виробництва на довкілля, побудовано цілий ряд важливих об’єктів природоохоронного значення. Наша мета у цьому напрямі — стати найбільш екологічно оснащеним птахівничим підприємством в Україні”, — говориться в прес-релізі.

Представники “Агромарсу” зазначають, що будуть і надалі розвивати компанію.

“А головним нашим завданням було і залишається виробництво високоякісної курятини. „Агромарс“ вже вирощує кожного сьомого бройлера в Україні, а продукція торгової марки „Гаврилівські курчата“ — одна з найпопулярніших серед споживачів. Проте ми не збираємось зупинятися на досягнутому та продовжуємо працювати для вас!” — пообіцяли в “Агромарсі”.

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