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За 20 лет деятельности штат "Агромарс" увеличился до 5 тыс. Человек

Киев • УНН

 • 9543 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. ООО "Комплекс Агромарс" исполняется 20 лет, и за этот период компания достигла значительных результатов. Об этом говорится в пресс-релизе холдинга , передает УНН.

За 20 лет деятельности штат "Агромарс" увеличился до 5 тыс. Человек

"Построено современное производство, которое объединяет все звенья целостного технологического процесса, достигнуто высоких стандартов качества, а наша продукция вышла на международные рынки Европы, Азии и Ближнего Востока. Эти достижения были бы невозможны без нашей замечательной команды. Сейчас на предприятии работает почти 5000 человек. И это не просто работники - каждый является частью нашей большой, дружной семьи! Каждый на своем месте выполняет важнейшую дело для достижения общей цели. Наша команда - это настоящие профессионалы: квалифицированные, мотивированные и нацелены на результат. Именно благодаря людям мы преодолеваем любые трудности и препятствия, достигаем поставленных целей ", - отмечается в пресс-релизе.

Залогом успеха является то, что с самого основания предприятия здесь создавалось современное и эффективное производство с использованием только высокотехнологичного оборудования, которое бы обеспечило конкурентоспособность "Агромарс" на внутреннем рынке и на внешних рынках.

"Европейские технологии и обеспечения высокого уровня качества нашей продукции подтверждено миссией инспекторов Еврокомиссии и аудиторов французской компании" Бюро Веритас ", позволили" Гавриловский цыплятам "успешно конкурировать на рынках Европейского союза. Кроме того, продукция, произведенная на "Агромарс", благодаря освоенным технологиям и стандартам "Халяль" широко представлена ​​в мусульманском мире. Недавно ООО "Комплекс Агромарс" посетила делегация предпринимателей из Саудовской Аравии (представители компании AbrajAl-Twafuq), которая осмотрела производство и подтвердила готовность начать сотрудничество ", - подчеркнули в компании.

В "Агромарс" напомнили, что в течение всего своего существования уделяет большое внимание внедрению надежных систем управления и контроля качества, безопасности продукции. Это подтверждено международными сертификатами Food Safety System Certification 22000: 2011 и ISO 9001: 2008.

"Ответственность за продукцию, ее качество и безопасность для потребителей - это основа стратегии нашей компании, которой мы всегда придерживаемся. Еще один важнейший принцип, которым в своей деятельности руководствуется "Агромарс" - это забота об экологической составляющей. Все 20 лет мы уделяем немало внимания соблюдению всех норм природоохранного законодательства. За эти годы на предприятии создан эффективный механизм минимизации негативного влияния производства на окружающую среду, построен целый ряд важных объектов природоохранного значения. Наша цель в этом направлении - стать наиболее экологически оснащенным птицеводческих предприятий в Украине ", - говорится в пресс-релизе.

Представители "Агромарс" отмечают, что будут и впредь продолжать развитие компании.

"А главной нашей задачей было и остается производство высококачественной курятины. "Агромарс" уже выращивает каждого седьмого бройлера в Украине, а продукция торговой марки "Гавриловские цыплята" - одна из самых популярных среди потребителей. Однако мы не собираемся останавливаться на достигнутом и продолжаем работать для вас! »- пообещали в" Агромарс ".

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