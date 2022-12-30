За 13 годин до білорусі прилетіли 6 військово-транспортних бортів вкс рф
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. За останні 13 години до білорусі на аеродром у Мачулищах прилетіли шість військово-транспортних літаків Іл-76МД вкс рф, інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн", пише УНН.
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"Це борти з рег. номерами: RF-76745, RA-86900, RF-76549, RF-86898, RA-76763 та RF-76772. Вони почали прилітати до білорусі починаючи з 4-ї ранку, а останній (RF-76772) приземлився в Мачулищах о 18:17 за мінським часом", - йдеться в повідомленні.
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За інформацією групи, всі літаки щось привозять до білорусі, але що саме поки невідомо.
"Не можна виключати, що може йти як доставка техніки, так і ротація/підвезення мобілізованих", - додали там.
Якщо йдеться про привезення в країну солдатів зс рф, то може йтися про максимум 1 470 солдатів, оскільки максимальна місткість кожного з Іл-76МД - 245 осіб, інформує Гаюн.
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