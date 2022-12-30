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За 13 часов в беларусь прилетели 6 военно-транспортных бортов вкс рф

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. За последние 13 часов в беларусь на аэродром в Мачулищах прилетели шесть военно-транспортных самолетов Ил-76МД вкс рф, информирует мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", пишет УНН.

Цитата

“Это борта с рег. номерами: RF-76745, RA-86900, RF-76549, RF-86898, RA-76763 и RF-76772. RF-76772) приземлился в Мачулищах в 18:17 по минскому времени", - говорится в сообщении.

Детали

По информации группы, все самолеты что-то привозят в беларусь, но что пока неизвестно.

"Нельзя исключать, что может идти как доставка техники, так и ротация/подвоз мобилизованных", - добавили там.

Если речь идет о подвозе в страну солдат из россии, то речь может идти о максимуме 1 470 солдат, поскольку максимальная вместимость каждого из Ил-76МД - 245 человек, информирует Гаюн.

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