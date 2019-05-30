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За 10 років з Туркменістану виїхала третина мешканців країни

За 10 років з Туркменістану виїхала третина мешканців країни

Київ • УНН

 • 17702 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Як стверджують обізнані джерела "Радіо Свобода" в Туркменістані, за останні 10 років за межі країни виїхало понад 1 мільйон 879 тисяч осіб з 5,7 млн жителів країни, повідомляє УНН.

"За закритою інформацією, яку довго збирав Держкомстат за прямими і непрямими даними, з 2008 року по 2018, за кордон виїхало 1 мільйон 879 тисяч 413 осіб на ПМЖ, або на постійну роботу, ця категорія майже не повертається", - заявило одне з джерел, безпосередньо знайоме з ситуацією, зазначивши, що ця цифра не включає в себе чисельність тимчасово виїжджаючих з країни громадян.

Достовірність цих даних, які до сих пір не були оприлюднені, "Радіо Свобода" підтвердили три джерела в різних державних структурах Туркменістану.

"Всі результати засекречені. Саме тому і результати перепису не оприлюднені. Готували перепис і дали результати, але президенту результати не сподобалися і він наказав провести ретельне дослідження за іншими критеріями, за обліками різними, по домоуправліннях, дитячих садках, школах і так далі. В результаті з'ясувалося, що за 10 років виїхало, тобто активний спад населення склав майже два мільйони громадян", - повідомило джерело.

За словами іншого джерела, дані про чисельність населення, в тому числі дані по міграції, виявилися несподіваними навіть для уряду Туркменістану.

"Розповідають, що, коли ці цифри надали президенту, він просто бився в істериці. Більшої дискредитації його правління просто немає", - стверджує обізнане джерело, що розмовляло на умовах анонімності.

Джерела також стверджувало, що двоє колишніх керівників Державного комітету Туркменістану по статистиці Людмила Аманніязова і Айна Ораева, які безпосередньо займалися дослідженням даних про еміграцію населення країни, в даний момент знаходяться під особливим контролем влади і їх контакти із зовнішнім світом обмежені.

Уряд Туркменістану не публікує статистичні дані про які виїжджають за межі країни громадян. Також немає офіційних даних і про чисельність населення.

Нагадаємо, з початку року в Україні кількість померлих перевищила народжуваність більш ніж на 83 тисячі осіб. Відповідні дані оприлюднила Державна служба статистики у своєму звіті.

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