За 10 лет из Туркменистана выехала треть жителей страны

"По закрытой информации, которую долго собирал госкомстат по прямым и косвенным данным, с 2008 года по 2018, за рубеж выехало 1 миллион 879 тысяч 413 человек на ПМЖ, либо на постоянную работу, эта категория почти не возвращается", - заявил, один из источников, непосредственно знакомый с ситуацией, отметив, что эта цифра не включает в себя численность временно выезжающих из страны граждан.

Достоверность этих данных, которые до сих пор не были обнародованы, подтвердили три источника в различных государственных структурах Туркменистана.

"Все результаты засекречены. Именно поэтому и результаты переписи не обнародованы. Готовили перепись и дали результаты, но президенту результаты не понравились и он приказал провести тщательное исследование по другим критериям, по учетам разным, по домоуправлениям, детским садам, школам и так далее. В результате выяснилось, что за 10 лет выехало, то есть активная убыль населения составила почти два миллиона граждан", - сообщил источник.

По словам другого источника радио, данные о численности населения, в том числе данные по миграции, оказались неожиданными даже для правительства Туркменистана.

"Рассказывают, что, когда эти цифры предоставили президенту, он просто бился в истерике. Большей дискредитации его правления просто нет", - утверждает осведомленный источник, беседовавший на условиях анонимности.

Источники "Радио "Свобода" также утверждают, что двое бывших руководителей Государственного комитета Туркменистана по статистике Людмила Аманниязова и Айна Ораева, которые непосредственно занимались исследованием данных об эмиграции населения страны, в данный момент находятся под особым контролем властей и их контакты с внешним миром ограничены.

Правительство Туркменистана не публикует статистические данные о выезжающих за пределы страны граждан. Также нет официальных данных и о численности населения.

Напомним, с начала года в Украине количество умерших превысило рождаемость более чем на 83 000 человек. Соответствующие данные обнародовала Государственная служба статистики в своем отчете.