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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 46321 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Китай в ООН знову заговорив про переговори між Україною та РФ

Китай в ООН знову заговорив про переговори між Україною та РФ

Київ • УНН

 • 1130312 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Постійний представник Китаю при ООН Генг Шуанг на засіданні Ради Безпеки ООН знову заговорив про мирні переговори між Україною та Росією, пише УНН.

Деталі

Посол висловив свою "стурбованість постійними атаками на цивільні об'єкти" та неухильне зростання кількості жертв серед цивільного населення України.

Він заявив, що "у конфлікті та на війні немає переможця, а діалог та переговори - єдиний шлях уперед".

Генг Шуанг наголосив, що Китай закликає сторони виявляти стриманість та не допускати виходу ситуації з-під контролю. А міжнародне співтовариство має зосередитись на тому, щоб допомогти Україні відновити її пошкоджену енергетичну інфраструктуру та належним чином пережити цю зиму.

Нагадаємо

Під час Ради Безпеки ООН виступив і Президент України Володимир Зеленський та вкотре підкреслив важливість української "Формули миру" та закликав надати нашій країні необхідні сучасні, ефективні системи ППО.

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