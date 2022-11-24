Китай в ООН знову заговорив про переговори між Україною та РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Постійний представник Китаю при ООН Генг Шуанг на засіданні Ради Безпеки ООН знову заговорив про мирні переговори між Україною та Росією, пише УНН.
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Посол висловив свою "стурбованість постійними атаками на цивільні об'єкти" та неухильне зростання кількості жертв серед цивільного населення України.
Він заявив, що "у конфлікті та на війні немає переможця, а діалог та переговори - єдиний шлях уперед".
Генг Шуанг наголосив, що Китай закликає сторони виявляти стриманість та не допускати виходу ситуації з-під контролю. А міжнародне співтовариство має зосередитись на тому, щоб допомогти Україні відновити її пошкоджену енергетичну інфраструктуру та належним чином пережити цю зиму.
Нагадаємо
Під час Ради Безпеки ООН виступив і Президент України Володимир Зеленський та вкотре підкреслив важливість української "Формули миру" та закликав надати нашій країні необхідні сучасні, ефективні системи ППО.