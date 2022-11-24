Китай в ООН снова заговорил о переговорах между Украиной и РФ

Детали

Посол выразил свою "озабоченность постоянными атаками на гражданские объекты" и неуклонный рост числа жертв среди гражданского населения Украины.

Он заявил, что "в конфликте и на войне нет победителя, а диалог и переговоры – единственный путь вперед".

Генг Шуанг подчеркнул, что Китай призывает стороны проявлять сдержанность и не допускать выхода из-под контроля. А международное сообщество должно сосредоточиться на том, чтобы помочь Украине восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру и должным образом пережить эту зиму.

Напомним

Во время Совета Безопасности ООН выступил и Президент Украины Владимир Зеленский и в очередной раз подчеркнул важность украинской "Формулы мира" и призвал предоставить нашей стране необходимые современные, эффективные системы ПВО.