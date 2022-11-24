Китай в ООН снова заговорил о переговорах между Украиной и РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Постоянный представитель Китая при ООН Генг Шуанг на заседании Совета Безопасности ООН снова заговорил о мирных переговорах между Украиной и Россией, пишет УНН.
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Посол выразил свою "озабоченность постоянными атаками на гражданские объекты" и неуклонный рост числа жертв среди гражданского населения Украины.
Он заявил, что "в конфликте и на войне нет победителя, а диалог и переговоры – единственный путь вперед".
Генг Шуанг подчеркнул, что Китай призывает стороны проявлять сдержанность и не допускать выхода из-под контроля. А международное сообщество должно сосредоточиться на том, чтобы помочь Украине восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру и должным образом пережить эту зиму.
Напомним
Во время Совета Безопасности ООН выступил и Президент Украины Владимир Зеленский и в очередной раз подчеркнул важность украинской "Формулы мира" и призвал предоставить нашей стране необходимые современные, эффективные системы ПВО.