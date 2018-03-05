З Європи в Україну надходить 26 млн кубометрів газу на добу – Вітренко

КИЇВ. 5 березня. УНН. На сьогоднішній день з країн європейського союзу в Україну поступає більше ніж 26 млн кубометрів газу на добу. Про це під час брифінгу заявив головний комерційний директора групи “Нафтогаз” Юрій Вітренко, передає УНН.