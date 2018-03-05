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З Європи в Україну надходить 26 млн кубометрів газу на добу – Вітренко

З Європи в Україну надходить 26 млн кубометрів газу на добу – Вітренко

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. На сьогоднішній день з країн європейського союзу в Україну поступає більше ніж 26 млн кубометрів газу на добу. Про це під час брифінгу заявив головний комерційний директора групи “Нафтогаз” Юрій Вітренко, передає УНН.

“Зараз з Європи іде більше ніж 26 млн кубів (газу — ред.), з них більше ніж 25 млн кубометрів — газ, який закуповує "Нафтогаз".

Від "Газпрому" ми очікували отримувати 18 млн кубів на добу. Тобто всі обсяги газу, які ми очікували від "Газпрому", ми замістили газом з Європи.

Оскільки, це були екстрені закупівлі в Європі... ми купували газ за ціною більшою, ніж у "Газпрома" на 34%. Відповідну суму компенсацій ми виставимо "Газпрому", про що ми вже його попередили”, — повідомив Ю.Вітренко.

Нагадаємо, "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційне повідомлення про початок процедури розірвання контрактів на поставку і транзит газу в Стокгольмському арбітражі.

Раніше у "Газпромі" повідомили, що не будуть відновлювати поставки газу в Україну з березня.

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