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Из Европы в Украину поступает 26 млн кубометров газа в сутки - Витренко

Из Европы в Украину поступает 26 млн кубометров газа в сутки - Витренко

Киев  •  УНН

 • 7711 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. На сегодняшний день из стран европейского союза в Украину поступает более 26 млн кубометров газа в сутки. Об этом во время брифинга заявил главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает УНН.

"Сейчас из Европы идет больше чем 26 млн кубов (газа - ред.), из них более 25 млн кубометров - газ, который закупает "Нафтогаз".

От "Газпрома" мы ожидали получать 18 млн кубов в сутки. То есть все объемы газа, которые мы ожидали от "Газпрома", мы заместили газом из Европы.

Поскольку это были экстренные закупки в Европе... мы покупали газ по цене большей, чем у "Газпрома" на 34%. Соответствующую сумму компенсаций мы выставим "Газпрому", о чем мы уже его предупредили", - сообщил Ю.Витренко.

Напомним, "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

Ранее в "Газпроме" сообщили, что не будут возобновлять поставки газа в Украину с марта.

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