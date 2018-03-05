Из Европы в Украину поступает 26 млн кубометров газа в сутки - Витренко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. На сегодняшний день из стран европейского союза в Украину поступает более 26 млн кубометров газа в сутки. Об этом во время брифинга заявил главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает УНН.
"Сейчас из Европы идет больше чем 26 млн кубов (газа - ред.), из них более 25 млн кубометров - газ, который закупает "Нафтогаз".
От "Газпрома" мы ожидали получать 18 млн кубов в сутки. То есть все объемы газа, которые мы ожидали от "Газпрома", мы заместили газом из Европы.
Поскольку это были экстренные закупки в Европе... мы покупали газ по цене большей, чем у "Газпрома" на 34%. Соответствующую сумму компенсаций мы выставим "Газпрому", о чем мы уже его предупредили", - сообщил Ю.Витренко.
Напомним, "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.
Ранее в "Газпроме" сообщили, что не будут возобновлять поставки газа в Украину с марта.