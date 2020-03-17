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З Єгипту повернулось понад 7 тисяч громадян України

З Єгипту повернулось понад 7 тисяч громадян України

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. У вівторок, 17 березня, понад 7 тисяч громадян України, що перебували у єгипетських курортних містах, повернулися додому. Про це повідомляє ресурс МЗС "Коронавірус у світі", передає УНН.

"За сьогодні вже понад 7 тисяч громадян України повернулися додому: станом на 17:00 6 112 українських туристів вилетіли з Шарм-ель-Шейха і 972 - з Хургади", - повідомили дипломати.

Зазначається, що посольство і консульства оперативно працюють, щоби усі українські громадяни могли повернутися додому.

Як повідомляв УНН, українські громадяни, які перебувають в Єгипті та виявили бажання відбути на Батьківщину, повернуться додому протягом наступних 3 днів.

Українські Національні Новини

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