З Єгипту повернулось понад 7 тисяч громадян України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У вівторок, 17 березня, понад 7 тисяч громадян України, що перебували у єгипетських курортних містах, повернулися додому. Про це повідомляє ресурс МЗС "Коронавірус у світі", передає УНН.
"За сьогодні вже понад 7 тисяч громадян України повернулися додому: станом на 17:00 6 112 українських туристів вилетіли з Шарм-ель-Шейха і 972 - з Хургади", - повідомили дипломати.
Зазначається, що посольство і консульства оперативно працюють, щоби усі українські громадяни могли повернутися додому.
Як повідомляв УНН, українські громадяни, які перебувають в Єгипті та виявили бажання відбути на Батьківщину, повернуться додому протягом наступних 3 днів.