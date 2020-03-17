Из Египта вернулось более 7 тысяч граждан Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Во вторник, 17 марта, более 7 тысяч граждан Украины, находившихся в египетских курортных городах, вернулись домой. Об этом сообщает ресурс МИД "Коронавирус в мире", передает УНН.
"За сегодня уже более 7 тысяч граждан Украины вернулись домой: по состоянию на 17:00 6112 украинских туристов вылетели из Шарм-эль-Шейха и 972 - из Хургады", - сообщили дипломаты.
Отмечается, что посольство и консульства оперативно работают, чтобы все украинские граждане могли вернуться домой.
Как сообщал УНН, украинские граждане, которые находятся в Египте и изъявили желание отбыть на родину, вернутся домой в течение последующих 3 дней.