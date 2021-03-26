З яких країн Україна імпортує найбільшу кількість алкоголю – експерти
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У 2020 році Україна імпортувала алкогольних і безалкогольних напоїв на 587 млн дол., що на 10% більше, ніж у 2019 році. Про це поінформував заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Микола Пугачов, передає УНН.
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За його словами, левову частку у структурі вітчизняних закупівель продукції даної групи зайняли алкогольні напої з концентрацією спирту менш ніж 80 %.
"Це переважно коньяк, віскі, горілка, лікери і солодкі наливки, яких було імпортовано близько 74 тис. т на суму 227 млн дол.", - уточнив Пугачов.
При цьому, виноградних та інших вин ввезено майже 91 тис. т вартістю 224 млн дол.
"Імпорт природних і мінеральних вод склав торік 126 тис. т на суму 68 млн дол., а солодового пива – 70 тис. т вартістю 67 млн дол.", - інформує науковець.
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Пугачов додав, що торік Україна закуповувала вина переважно в Італії, Франції, Грузії та Іспанії, а міцний алкоголь – у Великій Британії, Грузії, Ірландії, Німеччині та Вірменії. Загалом основним постачальником напоїв в Україну минулого року стали держави Євросоюзу. Вони забезпечили близько 2/3 вартісних обсягів імпорту, зазначив експерт.
"При цьому на загальні поставки даної продукції з Італії припало 18,5 % вартості імпорту, з Грузії – 14,9 %, Великої Британії – 8,7 %, Франції – 6,7 %, Німеччини – 6,5 %", - уточнив Пугачов.
Доповнення
Разом із тим, експорт української горілки збільшився за 2020 рік за даними Держстату та склав 20,1 млн дол.
Найбільше п'ють української горілки Казахстан, США, Вірменія та Латвія. До того ж більшість українців надає перевагу вітчизняній горілці. Експерти високий попит на українську горілку пояснюють її унікальною особливістю.
Так, Україна відрізняється від всіх інших світових виробників тим, що для виробництва горілки використовує підготовлену, а не дистильовану воду. Це обумовлює високі смакові якості напою.
Нагадаємо, що до ТОП-5 надійних українських виробників якісної горілки входять такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "PRIME" (ТМ "Prime", "Др.Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").