З яких країн Україна імпортує найбільшу кількість алкоголю – експерти

КИЇВ. 26 березня. УНН. У 2020 році Україна імпортувала алкогольних і безалкогольних напоїв на 587 млн дол., що на 10% більше, ніж у 2019 році. Про це поінформував заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Микола Пугачов, передає УНН.