Из каких стран Украина импортирует самое большое количество алкоголя - эксперты

Детали

По его словам, львиную долю в структуре отечественных закупок продукции данной группы заняли алкогольные напитки с концентрацией спирта менее 80%.

"Это в основном коньяк, виски, водка, ликеры и сладкие наливки, которых было импортировано около 74 тыс. т на сумму 227 млн долл.", - уточнил Пугачев.

При этом, виноградных и других вин ввезено почти 91 тыс. т стоимостью 224 млн долл.

"Импорт природных и минеральных вод составил в прошлом году 126 тыс. т на сумму 68 млн долл., а солодового пива - 70 тыс. т стоимостью 67 млн долл.", - информирует ученый.

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Пугачев добавил, что в прошлом году Украина закупала вина преимущественно в Италии, Франции, Грузии и Испании, а крепкий алкоголь - в Великобритании, Грузии, Ирландии, Германии и Армении. В общем основным поставщиком напитков в Украине в прошлом году стали государства Евросоюза. Они обеспечили около 2/3 стоимостных объемов импорта, отметил эксперт.

"При этом на общие поставки данной продукции из Италии пришлось 18,5% стоимости импорта, из Грузии - 14,9%, Великобритании - 8,7%, Франции - 6,7%, Германии - 6,5%", - уточнил Пугачев.

Дополнение

Вместе с тем, экспорт украинской водки увеличился за 2020 год по данным Госстата и составил 20,1 млн долл.

Больше всего пьют украинской водки Казахстан, США, Армения и Латвия. К тому же большинство украинцев предпочитают отечественную водку. Эксперты высокий спрос на украинскую водку объясняют ее уникальной особенностью.

Так, Украина отличается от всех других мировых производителей тем, что для производства водки использует подготовленную, а не дистиллированную воду. Это обусловливает высокие вкусовые качества напитка.

Напомним, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественной водки входят такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "PRIME" (ТМ "Prime", "Др.Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").