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З вікна багатоповерхівки у Львові випав чоловік

З вікна багатоповерхівки у Львові випав чоловік

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Львові з вікна будинку випав чоловік. Від отриманих травм він загинув. Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Львівській області, передає УНН.

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"Інцидент трапився на вулиці Триловського. Від отриманих травм 63- річний чоловік загинув на місці. Поліція розслідує обставини події", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, у Кіровоградській області повісилася школярка.

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