Из окна многоэтажки в Львове выпал мужчина
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 16 апреля. УНН. Во Львове из окна дома выпал мужчина. От полученных травм он погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП во Львовской области, передает УНН.
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"Инцидент произошел на улице Триловского. От полученных травм 63-летний мужчина погиб на месте. Полиция расследует обстоятельства происшествия", - сообщили в полиции.
Напомним, в Кировоградской области повесилась школьница.