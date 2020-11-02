З вересня в Україні відкрито вже близько 1 тис. проваджень через виборчі порушення
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. З 5 вересня поліцейські відкрили 997 кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу. Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України, інформує УНН.
"Станом на 02 листопада 2020 року територіальні органи Національної поліції України зареєстрували 15615 заяв та повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. У місті Києві – 1728, у Київській області – 1697, у Дніпропетровській – 1211, в Одеській – 110 та у Донецькій – 987", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найбільше заяв надійшло щодо незаконної агітації – 5 979, виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять відомості про установу, що здійснили друк, – 1149, порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів або розміщення їх у заборонених місцях – 833, підкуп виборців – 724, порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списку виборців – 467, порушення порядку опублікування виборчої документації – 415, фальсифікація виборчих документів – 343, незаконне фотографування виборчого бюлетеня – 315.
"Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 997 кримінальних проваджень: 604 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 393 – пов’язані з виборчим процесом. За 78 кримінальними провадженнями 95 особам повідомлено про підозру. Усього органами поліції складено 2 323 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень", - додали у поліції.
Вказується, що до поліції надходили заяви та повідомлення після дня голосування. З 00:00 26 жовтня 2020 року до органів поліції надійшла 1641 заява та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом: найбільше - у Київській – 221 та у Дніпропетровській – 180 областях, а найменше (по 12) – у Житомирській, Рівненській та Чернігівській областях.
Як повідомлялося раніше в УНН, чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня 2020 року. Явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.
Нагадаємо, у Громадській мережі "ОПОРА" заявляли, що другий тур виборів відбудеться у різні дати - у деяких громадах може відбутися наприкінці листопада, або в перший тиждень грудня.