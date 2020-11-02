С сентября в Украине открыто уже около 1 тыс. производств за избирательные нарушения

"По состоянию на 2 ноября 2020 года территориальные органы Национальной полиции Украины зарегистрировали 15615 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. В Киеве - 1728, в Киевской области - 1697, в Днепропетровской - 1211, в Одесской - 110 и в Донецкой - 987", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего заявлений поступило о незаконной агитации - 5979, изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, которые не содержат сведения об учреждении, которые совершили печать, - 1149, нарушение порядка размещения агитационных материалов или размещение их в запрещенных местах - 833, подкуп избирателей - 724, нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списка избирателей - 467, нарушение порядка опубликования избирательной документации - 415, фальсификация избирательных документов - 343, незаконное фотографирование избирательного бюллетеня - 315.

"Всего в ЕРДР внесены сведения о 997 уголовных производствах: 604 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 393 - связаны с избирательным процессом. За 78 уголовных производств 95 лицам сообщено о подозрении. Всего органами полиции составлено 2323 протокола о совершении административных правонарушений", - добавили в полиции.

Указывается, что в полицию поступали заявления и сообщения после дня голосования. С 00:00 26 октября 2020 года в органы полиции поступило 1641 заявление и сообщение, связанные с избирательным процессом: всего - в Киевской - 221 и в Днепропетровской - 180 областях, а меньше всего (по 12) - в Житомирской, Ровенской и Черниговской областях.

Как сообщалось ранее в УНН, очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября 2020 года. Явка избирателей на очередных местных выборах 25 октября составила 36,88%.

Напомним, в Общественной сети "ОПОРА" заявляли, что второй тур выборов состоится в разные даты - в некоторых общинах может состояться в конце ноября, или в первую неделю декабря.