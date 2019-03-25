З Венесуели емігрували 50% викладачів вузів через низькі зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Близько 50% співробітників венесуельських державних університетів залишили країну через відсутність гідних умов роботи і оплати праці. Про це повідомляє УНН з посиланням на венесуельську радіостанцію Union Radio.
Таку заяву в недільному ефірі Union Radio зробив глава Асоціації викладачів Центрального університету Венесуели Віктор Маркес.
"Мова йде приблизно про 50% викладацького складу всіх вищих навчальних закладів, - цитує Маркеса радіостанція Union Radio. - Їхня діаспора за кордоном повинна налічувати вже близько 10 тисяч осіб".
Маркес зазначив, що доходу співробітників вузів не вистачає навіть на найнеобхідніші продукти і ліки. "Зарплата найбільш високооплачуваного університетського викладача ледь досягає 31,1 тис. боліварів (менше 10 дол. США за офіційним обмінним курсом), це базовий оклад ректора, а тому немає жодного викладача, який міг би дозволити собі придбати набір продуктів на місяць", - вказав він.
Нагадаємо, еміграція більш ніж трьох з половиною мільйонів венесуельців привела до масової відмови від домашніх тварин. За даними Voluntarios Proteccionistas - асоціації, що займається порятунком тварин, - на вулиці залишилися понад три мільйони собак