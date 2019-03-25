Из Венесуэлы эмигрировали 50% преподавателей вузов из-за низких зарплат

Такое заявление в воскресном эфире Union Radio сделал глава Ассоциации преподавателей Центрального университета Венесуэлы Виктор Маркес.

"Речь идет примерно о 50% преподавательского состава всех высших учебных заведений, - цитирует Маркеса радиостанция Union Radio. - Их диаспора за рубежом должна насчитывать уже порядка 10 тысяч человек".

Маркес отметил, что дохода сотрудников вузов не хватает даже на самые необходимые продукты и лекарства. "Зарплата самого высокооплачиваемого университетского преподавателя едва достигает 31,1 тыс. боливаров (менее $10 по официальному обменному курсу), это базовый оклад ректора, а поэтому нет ни одного преподавателя, который мог бы позволить себе приобрести набор продуктов на месяц", - указал он.

Напомним, эмиграция более чем трех с половиной миллионов венесуэльцев привела к массовому отказу от домашних животных. По данным Voluntarios Proteccionistas - ассоциации, занимающейся спасением животных, - на улице остались более трех миллионов собак.