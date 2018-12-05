З великою окружною дорогою навколо Києва готові допомогти в уряді
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Кабінет міністрів України готовий допомогти з будівництвом великої окружної дороги навколо Києва. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі із журналістами регіональних ЗМІ, передає УНН.
"Будь-яке місто має отримати окружну дорогу, в тому числі, і столиця. Уряд готовий розглядати різноманітні механізми підтримки. І я про це говорив і керівнику ОДА", - сказав Прем’єр-мінстр, відповідаючи на запитання про можливе будівництво великої окружної дороги навколо Києва протяжністю 230 км.
Гройсман додав, що питання побудови такої дороги потрібно вирішувати разом Києву, Київській області і уряду.
Нагадаємо, інспекцію будівництва другої черги великої окружної дороги в Києві, на ділянці від пр.Маршала Рокоссовського до вул.Богатирської довжиною 1,8 км із транспортними розв’язками на різних рівнях та підземним переходом провели у червні 2017 року.