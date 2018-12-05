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С большой окружной дорогой вокруг Киева готовы помочь в правительстве

Киев • УНН

 • 13992 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Кабинет министров Украины готов помочь со строительством большой окружной дороги вокруг Киева. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с журналистами региональных СМИ, передает УНН.

С большой окружной дорогой вокруг Киева готовы помочь в правительстве

"Любой город должен получить окружную дорогу, в том числе, и столица. Правительство готово рассматривать различные механизмы поддержки. И я об этом говорил и руководителю ОГА", - сказал Премьер-минстр, отвечая на вопрос о возможном строительство большой окружной дороги вокруг Киева протяженностью 230 км.

Гройсман добавил, что вопрос построения такой дороги нужно решать вместе Киеву, Киевской области и правительству.

Напомним, инспекцию строительства второй очереди большой окружной дороги в Киеве, на участке от пр.Маршала Рокоссовского до ул.Богатырская длиной 1,8 км с транспортными развязками на разных уровнями и подземным переходом провели в июне 2017 года.

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