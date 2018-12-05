С большой окружной дорогой вокруг Киева готовы помочь в правительстве
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Кабинет министров Украины готов помочь со строительством большой окружной дороги вокруг Киева. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с журналистами региональных СМИ, передает УНН.
"Любой город должен получить окружную дорогу, в том числе, и столица. Правительство готово рассматривать различные механизмы поддержки. И я об этом говорил и руководителю ОГА", - сказал Премьер-минстр, отвечая на вопрос о возможном строительство большой окружной дороги вокруг Киева протяженностью 230 км.
Гройсман добавил, что вопрос построения такой дороги нужно решать вместе Киеву, Киевской области и правительству.
Напомним, инспекцию строительства второй очереди большой окружной дороги в Киеве, на участке от пр.Маршала Рокоссовского до ул.Богатырская длиной 1,8 км с транспортными развязками на разных уровнями и подземным переходом провели в июне 2017 года.