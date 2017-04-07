З усіма учасниками бійок в Чернігові проведуть бесіди
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. До 15 квітня з усіма учасниками бійок і їхніми батьками будуть проводитися індивідуальні бесіди, решта питань вирішуватимуться по закінченню слідства. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила заступник начальника управління освіти і науки у Чернігівській ОДА Віра Казимір.
“Вирішено, що до 15 квітня, з усіма учасниками, батьками, свідками будуть проведені індивідуальні бесіди. Акцент на тому, щоб не було психологічного тиску також на дітей”, — сказала В.Казимір.
Крім того, за її словами, до кінця квітня у Чернігові будуть проведені відповідні заходи щодо недопущення проявів жорстокості серед школярів і особливостям родинного виховання.
“Відповідні заходи будуть проведені по всіх навчальних закладам класними керівниками у присутності психологів. Буде проводитися робота з батьками”, — додала В.Казимір.
Вона також повідомила, що вчора була проведена термінова нарада в управлінні освіти із заступниками директорів, соціальними працівниками, психологами, на якій були присутні і прокурор та представники ювенальної поліції, а також нарада у міського голови з директорами шкіл і представниками правоохоронних органів.
“Наразі відбуваються слідчі та процесуальні дії щодо кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення злочинів, які здійснюються чернігівським відділом поліції ГУНП, а також прокуратури області... Всі заходи, які треба буде вжити і адміністративного характеру, і будь-якого іншого для недопущення подібного будуть вживатися”, — сказала В.Казимір, відповідаючи на запитання чи планується винесення доган директорам чи вчителям шкіл, учні, яких брали участь у бійках.
Крім того, вона зазначила, що питання щодо відрахування учнів також будуть вирішуватися по завершенню слідства.
Нагадаємо, чернігівським відділом поліції проводиться розслідування за фактом нанесення тілесних ушкоджень 15-річній дівчинці. Також до справи приєднані матеріали, які розміщені в соцмережах. Поліцією наразі встановлено всіх дійових осіб вказаного правопорушення.