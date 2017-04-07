Со всеми участниками драк в Чернигове проведут беседы

“Решено, что до 15 апреля, со всеми участниками, родителями, свидетелями будут проведены индивидуальные беседы. Акцент на том, чтобы не было психологического давления также на детей”, — сказала В.Казимир.

Кроме того, по ее словам, до конца апреля в Чернигове будут проведены соответствующие мероприятия по недопущению проявлений жестокости среди школьников с особенностям семейного воспитания.

“Соответствующие мероприятия будут проведены по всем учебным заведениям классными руководителями в присутствии психологов. Будет проводиться работа с родителями”, — добавила В.Казимир.

Она также сообщила, что вчера было проведено срочное совещание в управлении образования с заместителями директоров, социальными работниками, психологами, на котором присутствовали и прокурор, и представители ювенальной полиции, а также совещание у мэра с директорами школ и представителями правоохранительных органов.

“Сейчас проходят следственные и процессуальные действия по квалификации действий лиц, причастных к совершению преступлений, совершаемых черниговским отделом полиции ГУНП, а также прокуратуры области... Все меры, которые предстоит принять и административного характера, и любого другого для недопущения подобного будут приниматься”, — сказала В.Казимир, отвечая на вопрос, планируется ли вынесение выговоров директорам или учителям школ, ученики, которых принимали участие в драках.

Кроме того, она отметила, что вопрос об отчислении учащихся также будет решаться по завершению следствия.

Напомним, черниговским отделом полиции проводится расследование по факту нанесения телесных повреждений 15-летней девочке. Также к делу присоединены материалы, размещенные в соцсетях. Полицией пока установлены все действующие лица указанного правонарушения.