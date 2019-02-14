З України видворили небезпечного злодія
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Правоохоронці видворили з України небезпечного злодія на прізвисько "Тахір". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Хмельницької області.
На Хмельниччині правоохоронці примусово депортували небезпечного кримінального злодія на прізвисько "Тахір". Як повідомляє прес-служба обласної поліції, у 2007 році він вчинив на території України низку тяжких та особливо тяжких злочинів, в тому числі - умисне вбивство із корисливих мотивів в складі злочинної групи. Зловмисника засудили до позбавлення волі.
Як стало відомо правоохоронцям, після звільнення з в’язниці ув’язнений планував продовжити свою злочинну діяльність на території України.
У зв’язку з цим поліцейські спільно з Державною міграційною службою депортували чоловіка до країни його походження. Крім того, йому на три роки заборонили в’їзд в Україну.
Як повідомляв УНН, з України видворили грузинського "злодія в законі".