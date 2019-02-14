Из Украины выдворили опасного преступника
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Правоохранители депортировали из Украины опасного преступника по прозвищу "Тахир". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Хмельницкой области.
В Хмельницкой области правоохранители принудительно депортировали опасного преступника по прозвищу "Тахир". Как сообщает пресс-служба областной полиции, в 2007 году он совершил на территории Украины ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе - умышленное убийство из корыстных мотивов в составе преступной группы. Злоумышленника приговорили к лишению свободы.
Как стало известно правоохранителям, после освобождения из тюрьмы заключённый планировал продолжить свою преступную деятельность на территории Украины.
В связи с этим полицейские совместно с Государственной миграционной службой депортировали мужчину на родину. Кроме того, ему на три года запретили въезд в Украину.
Как сообщал УНН, из Украины выдворили грузинского "вора в законе".