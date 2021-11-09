З України нелегально вивозили тонни дорогоцінних металів: викрили схему на 100 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Україні правоохоронці викрили махінації з вивезення за кордон сотні тонн кольорових та дорогоцінних металів на понад 100 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ДПСУ.
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Як повідомляють у відомстві, злочинці закуповували застаріле електрообладнання, яке містить кольорові та дорогоцінні метали. Ухиляючись від сплати податків, вартісний брухт вивозили у Польщу як електрообладнання та незаконно отримували відшкодування податку на додану вартість.
За попередніми підрахунками, протягом 2020-2021 років фірма-експортер відшкодувала ПДВ на загальну суму більше ніж 65 млн грн та подала заявку на відшкодування понад 26 млн грн.
Правоохоронці провели 18 обшуків у Київській, Львівській, Миколаївській та Волинській областях. Вилучили документацію та техніку. В одному з логістичних центрів виявили понад 320 тонн вантажу в палетах, підготованого для відправлення в Польщу.
Одну з партій, на суму 126 тис. євро, затримали у пункті пропуску "Ягодин" безпосередньо під час спроби вивезення з України.
Учора у Львові та Києві керівнику підприємства-експортера, брокерам та двом співробітникам Львівської митниці повідомили про підозру, клопотання про обрання запобіжних заходів та усунення від посад, які вони обіймають.
Окрім того, вирішують питання щодо накладення арешту на вилучене майно, щоб відшкодувати завдані державі збитки.
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