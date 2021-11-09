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Из Украины нелегально вывозили тонны драгоценных металлов: разоблачили схему на 100 млн грн

Киев • УНН

 • 29729 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Украине правоохранители разоблачили махинации по вывозу за границу сотен тонн цветных и драгоценных металлов на более 100 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГПСУ.

Из Украины нелегально вывозили тонны драгоценных металлов: разоблачили схему на 100 млн грн

Детали

Как сообщают в ведомстве, преступники закупали устаревшее электрооборудование, которое содержит цветные и драгоценные металлы. Уклоняясь от уплаты налогов, ценный лом вывозили в Польшу как электрооборудование и незаконно получали возмещение налога на добавленную стоимость.

По предварительным подсчетам, в течение 2020-2021 годов фирма-экспортер возместила НДС на общую сумму более 65 млн грн и подала заявку на возмещение свыше 26 млн грн.

Правоохранители провели 18 обысков в Киевской, Львовской, Николаевской и Волынской областях. Изъяли документацию и технику. В одном из логистических центров обнаружили более 320 тонн груза в паллетах, подготовленного для отправления в Польшу.

Одну из партий, на сумму 126 тыс. евро, задержали в пункте пропуска "Ягодин" непосредственно во время попытки вывоза из Украины.

Вчера во Львове и Киеве руководителю предприятия-экспортера, брокерам и двум сотрудникам Львовской таможни сообщили о подозрении, ходатайстве об избрании меры пресечения и отстранении от должностей, которые они занимают.

Кроме того, решают вопрос о наложении ареста на изъятое имущество, чтобы возместить нанесенный государству ущерб.

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