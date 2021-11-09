Из Украины нелегально вывозили тонны драгоценных металлов: разоблачили схему на 100 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Украине правоохранители разоблачили махинации по вывозу за границу сотен тонн цветных и драгоценных металлов на более 100 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГПСУ.
Детали
Как сообщают в ведомстве, преступники закупали устаревшее электрооборудование, которое содержит цветные и драгоценные металлы. Уклоняясь от уплаты налогов, ценный лом вывозили в Польшу как электрооборудование и незаконно получали возмещение налога на добавленную стоимость.
По предварительным подсчетам, в течение 2020-2021 годов фирма-экспортер возместила НДС на общую сумму более 65 млн грн и подала заявку на возмещение свыше 26 млн грн.
Правоохранители провели 18 обысков в Киевской, Львовской, Николаевской и Волынской областях. Изъяли документацию и технику. В одном из логистических центров обнаружили более 320 тонн груза в паллетах, подготовленного для отправления в Польшу.
Одну из партий, на сумму 126 тыс. евро, задержали в пункте пропуска "Ягодин" непосредственно во время попытки вывоза из Украины.
Вчера во Львове и Киеве руководителю предприятия-экспортера, брокерам и двум сотрудникам Львовской таможни сообщили о подозрении, ходатайстве об избрании меры пресечения и отстранении от должностей, которые они занимают.
Кроме того, решают вопрос о наложении ареста на изъятое имущество, чтобы возместить нанесенный государству ущерб.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голова Гитлера, часы люфтваффе и ожерелье с черепами: из Украины пытались вывезти более 100 предметов времен Третьего рейха