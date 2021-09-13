З України екстрадують грузинського чиновника військової поліції часів Саакашвілі - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Мегіс Кардава буде екстрадований з України до Грузії протягом найближчих двох тижнів, про це український адвокат Кардава Максим Сиченко повідомив Громадському телебаченню Грузії, передає УНН.
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Мегіс Кардава був чиновником військової поліції Грузії в період правління президента Михайла Саакашвілі.
За словами адвоката, намічений на 13 вересня судовий процес, на якому повинно було бути прийнято остаточне рішення, відбувся і суддя не задовольнив клопотання захисту.
Сиченко вважає, що процес носить політичний характер і був штучно прискорений.
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“Це політичне рішення, що процедура була штучно прискорена і що ряд українських правових норм були проігноровані ... Є наказ Міністерства юстиції України про його екстрадицію, який ми оскаржили, і сьогодні суд вирішив не задовольняти нашу скаргу. Суд вважає, що наказ законний і його можна виконати”, — сказав Сиченко.
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Про затримання Кардава українською владою стало відомо в листопаді 2017 року. З тих пір почався розгляд справи про його екстрадицію до Грузії, а сам Мегіс Кардава перебував під домашнім арештом.
11 вересня з’явилася інформація про те, що українська влада готова його екстрадувати.
У той же день стало відомо про смерть українського судді, який розглядав справу про екстрадицію Кардава. Тіло Віталія Писанця було знайдено в селі Погреби Київської області в будинку, куди він приїхав в гості.
Точна причина смерті в даний час невідома.
Контекст
Кардава покинув Грузію в 2012 році після зміни влади, а в 2013 році його оголосили в розшук. Його звинувачують у скоєнні цілого ряду злочинів, серед яких тортури, організація насильницьких дій сексуального характеру, розтрата державних коштів.
Прокуратура Грузії вимагає екстрадиції Мегіса Кардава в зв’язку з тим, що він фігурує в 11 кримінальних справах. Кардаві заочно винесли кілька обвинувальних вироків.