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Из Украины будет экстрадирован грузинский чиновник военной полиции времен Саакашвили - адвокат

Из Украины будет экстрадирован грузинский чиновник военной полиции времен Саакашвили - адвокат

Киев  •  УНН

 • 27755 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Мегис Кардава будет экстрадирован из Украины в Грузию в течение ближайших двух недель, об этом украинский адвокат Кардава Максим Сиченко сообщил Общественному телевидению Грузии, передает УНН.

Детали

Мегис Кардава был чиновником военной полиции Грузии в период правления президента Михаила Саакашвили.

По словам адвоката, намеченный на 13 сентября судебный процесс, на котором должно было быть принято окончательное решение, состоялся и судья не удовлетворил ходатайство защиты.

Сиченко считает, что процесс носит политический характер и был искусственно ускорен.

Цитата

“Это политическое решение, что процедура была искусственно ускоренная и ряд украинских правовых норм были проигнорированы ... Есть приказ Министерства юстиции Украины о его экстрадиции, который мы обжаловали, и сегодня суд решил не удовлетворять нашу жалобу. Суд считает, что приказ законный и его можно выполнить”, — сказал Сиченко.

Еще детали

О задержании Кардава украинской властью стало известно в ноябре 2017 года. С тех пор началось рассмотрение дела о его экстрадиции в Грузию, а сам Мегис Кардава находился под домашним арестом.

11 сентября появилась информация о том, что украинская власть готова его экстрадировать.

В тот же день стало известно о смерти украинского судьи, который рассматривал дело об экстрадиции Кардава. Тело Виталия Писанца было найдено в селе Погребы Киевской области в доме, куда он приехал в гости.

Точная причина смерти в настоящее время неизвестна.

Контекст

Кардава покинул Грузию в 2012 году после смены власти, а в 2013 году его объявили в розыск. Его обвиняют в совершении целого ряда преступлений, среди которых пытки, организация насильственных действий сексуального характера, растрата государственных средств.

Прокуратура Грузии требует экстрадиции Мегиса Кардава в связи с тем, что он фигурирует в 11 уголовных делах. Кардави заочно вынесли несколько обвинительных приговоров.

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