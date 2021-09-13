Офіс Генерального прокурора взяв під свій контроль смерть судді Печерського районного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Офіс Генерального прокурора повідомив, що взяв під свій контроль хід розслідування смерті судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця, передає УНН.
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"Офіс Генерального прокурора взяв на контроль хід розслідування у кримінальному провадженні", - йдеться у повідомленні.
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У відомстві розповіли, що у кримінальному провадженні процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.
За попередніми даними слідства, подія сталася 11 вересня поточного року у с. Погреби Броварського району Київської області.
В Офісі Генпрокурора зазначили, що наразі тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, встановлюються всі обставини події та призначено комплекс експертиз.
Нагадаємо
Раніше стало відомо, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого в м. Києві.