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Офис Генерального прокурора взял под свой контроль смерть судьи Печерского районного суда

Офис Генерального прокурора взял под свой контроль смерть судьи Печерского районного суда

Киев  •  УНН

 • 21688 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Офис Генерального прокурора сообщил, что взял под свой контроль ход расследования смерти судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца, передает УНН.

Цитата

"Офис Генерального прокурора взял на контроль ход расследования в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Детали

В ведомстве рассказали, что в уголовном производстве процессуальное руководство осуществляет Киевская областная прокуратура.

По предварительным данным следствия, событие произошло 11 сентября текущего года в с. Погреба Броварского района Киевской области.

В Офисе Генпрокурора отметили, что сейчас продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия и назначено комплекс экспертиз.

Напомним

Ранее стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в г. Киеве.

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