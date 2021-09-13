Офис Генерального прокурора взял под свой контроль смерть судьи Печерского районного суда
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Офис Генерального прокурора сообщил, что взял под свой контроль ход расследования смерти судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца, передает УНН.
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"Офис Генерального прокурора взял на контроль ход расследования в уголовном производстве", - говорится в сообщении.
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В ведомстве рассказали, что в уголовном производстве процессуальное руководство осуществляет Киевская областная прокуратура.
По предварительным данным следствия, событие произошло 11 сентября текущего года в с. Погреба Броварского района Киевской области.
В Офисе Генпрокурора отметили, что сейчас продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия и назначено комплекс экспертиз.
Напомним
Ранее стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в г. Киеве.