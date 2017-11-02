Грузія заявила про початок процедури екстрадиції щодо затриманого в Україні М.Кардави

Як повідомляє прес-служба грузинської прокуратури, українські правоохоронці затримали Мегіса Кардаву, розшукуваного Грузією з 13 лютого 2013 року.

Кардава, який залишив Грузію в 2012 році після зміни влади, був оголошений в міжнародний розшук за звинуваченням в скоєнні низки злочинів, зокрема передбачених статтями "співучасть у тортурах", "тортури". Кардаві заочно пред’явлено звинувачення в привласненні і розтраті державних коштів.

Як повідомляв УНН, поліція Києва разом з бійцями КОРД затримала відомого уродженця Грузії Гела Кардава, який можливо співпрацює з спецслужбами РФ.