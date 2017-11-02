Грузия заявила о начале процедуры экстрадиции в отношении задержанного в Украине М.Кардавы

Как сообщает пресс-служба грузинской прокуратуры, украинские правоохранители задержали Мегиса Кардаву, разыскиваемого Грузией с 13 февраля 2013 года.

Кардава, который покинул Грузию в 2012 году после смены власти, был объявлен в международный розыск по обвинению в совершении ряда преступлений, в том числе предусмотренных статьями "соучастие в пытках", "пытки". Кардаве заочно предъявлено обвинение в присвоении и растрате государственных средств.

Как сообщал УНН, полиция Киева вместе с бойцами КОРД задержала известного уроженца Грузии Гела Кардава, который возможно сотрудничает со спецслужбами РФ.