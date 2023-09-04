З України до США хотіли вивезти камені віком 407 млн років з відбитками вимерлих риб

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Як повідомляється, ідеться про древні камені з відбитками вимерлої панцирної риби часів раннього девону (геологічний період палеозойської ери). Палеонтологічний скарб хотіли незаконно вивезти з України до США у міжнародному поштовому відправленні.

Митники запідозрили, що чотири камені, які вони виявили у відправленні з Києва, можуть мати давнє походження, тому скерували їх до Національного науково-природничого музею НАН України для проведення експертизи.

Як визначили експерти, камені є плитками відомого древнього червоного пісковика з відбитками вимерлої панцирної риби. На двох зразках є відбитки одного панциря риби виду Stentiopelta pustulata. Третій зразок теж є фрагментом давньої панцирної риби, вид якої наразі ще визначається. Четвертий камінчик є просто уламком одного зі зразків. Їх місце знахідки – Поділля, басейн річки Дністер.

Фахівці музею визначили, що всі зразки є оригінальними відбитками фосилій з двох боків. Їх геологічний вік становить близько 407 млн років. Усі вони мають культурну та наукову цінність як геологічна спадщина. Окрім того, експерти рекомендують внести зразки до Державного реєстру національного культурного надбання, а також до Музейного фонду України.

Згідно з чинним законодавством України, на вивезення культурних та історичних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури. Такого дозволу митникам надано не було, вказали у митній службі.

Стосовно громадянина, який відправляв рідкісні скам'янілості за кордон, Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.

Палеонтологічні цінності вилучили.

Нагадаємо

У посилці на митниці знайшли рідкісні бронзові артефакти часів Київської Русі.