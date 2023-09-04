Из Украины в США хотели вывезти камни возрастом 407 млн лет с оттисками вымерших рыб

Детали

Как сообщается, речь идет о древних камнях с оттисками вымершей панцирной рыбы времен раннего девона (геологический период палеозойской эры). Палеонтологическое сокровище хотели незаконно вывезти из Украины в США в международном почтовом отправлении.

Таможенники заподозрили, что четыре камня, которые они обнаружили в отправлении из Киева, могут иметь древнее происхождение, поэтому направили их в Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины для проведения экспертизы.

Как определили эксперты, камни являются плитками известного древнего красного песчаника с оттисками вымершей панцирной рыбы. На двух образцах есть отпечатки одного панциря рыбы вида Stentiopelta pustulata. Третий образец тоже является фрагментом древней панцирной рыбы, вид которой пока еще определяется. Четвертый камешек является просто обломком одного из образцов. Их место находки – Подолье, бассейн реки Днестр.

Специалисты музея определили, что все образцы являются оригинальными отпечатками фоссилий с двух сторон. Их геологический возраст составляет около 407 млн лет. Все они имеют культурную и научную ценность как геологическое наследие. Кроме того, эксперты рекомендуют внести образцы в Государственный реестр национального культурного достояния, а также в Музейный фонд Украины.

Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных и исторических ценностей за границу требуется соответствующее свидетельство Министерства культуры. Такого разрешения таможенникам предоставлено не было, указали в таможенной службе.

В отношении гражданина, который отправлял редкие окаменелости за границу, Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.

Палеонтологические ценности изъяли.

Напомним

В посылке на таможне нашли редкие бронзовые артефакты времен Киевской Руси.