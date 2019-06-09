З турецького порту продовжуються сировинні поставки в Крим — Миротворець

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Всупереч прийнятим турецькою владою рішенням, продовжуються регулярні рейси з концентратом ільменіту з стамбульського порту Амбарли в закритий кримський порт Камиш-Бурун. Про це пише інформаційний центр “Миротворець”, передає УНН.

Центр, посилаючись на дані сервісів з відстеження руху суден, навів переміщення суден під російським прапором “Нефтерудовоз-50М” (IMO: 8726155) і “Кама” (IMO: 8860822).

Повідомляється, що “Нефтерудовоз-50М” йде з окупованого Криму, після доставки приблизно 3 тис. тон концентрату ільменіту в закритий порт Камиш-Бурун.

У Миротворці зазначили, що завантаження відбувалось в Туреччині в період 2-3 червня, а розвантаження в окупованому Криму 6-7 червня.

Судно “Кама” 5 червня пройшло Босфор і направилось в турецький порт Амбарли на завантаження. Після прийняття в трюми ільменітової руди для доставки її в закритий кримський порт “Кама” 6 червня покинуло порт Амбарли і направилось в Чорне море.

Як стверджує інформаційний центр, постачання концентрату ільменіту відбувається для потреб санкційного підприємства “Кримський Титан”, розташованого на окупованому півострові.

Нагадаємо, минулого місяця в Армянську і Красноперекопську зафіксували нові викиди хімічних речовин в атмосферу.

Як повідомляв УНН, минулого року в районі розташування хімічного підприємства “Кримський титан” на півночі окупованого Криму стався викид невідомої отруйної хімічної речовини.

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