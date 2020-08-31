З травня кількість госпіталізацій через COVID-19 збільшилася у близько 4 рази - Степанов

"Кількість підтверджених випадків COVID-19 за минулий тиждень – 14 458 випадків, якщо ми говоримо у динаміці, то наприклад з 10 по 16 серпня ця кількість була 10 863 випадків виявлених за тиждень. За позаминулий тиждень це було – 13 937 випадків. Також зросла кількість людей, які були госпіталізовані протягом тижня. За минулий тиждень – це 2 829 осіб, якщо говорити про позаминулий тиждень – 2 699 осіб. На тижні з 18 по 24 травня кількість госпіталізованих осіб складала 749. Майже у чотири рази збільшилася кількість людей, які госпіталізуються. Отже, на сьогоднішній ранок, кількість зайнятих ліжок з хворими та COVID-19 та з підозрою COVID-19 – 9 972 ліжка", - додав Степанов.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу захворіла 2141 людина, одужало 380 пацієнтів та зафіксовано 30 летальних випадків.