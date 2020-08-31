С мая количество госпитализаций из-за COVID-19 увеличилось в около 4 раза - Степанов

"Число подтвержденных случаев COVID-19 за неделю - 14 458 случаев, если мы говорим о динамике, то например с 10 по 16 августа это количество было 10863 случая выявленных за неделю. За позапрошлую неделю это было - 13937 случаев. Также возросло количество людей, которые были госпитализированы в течение недели. За прошедшую неделю - это 2829 человек, если говорить о позапрошлой неделе - 2699 человек. На неделе с 18 по 24 мая количество госпитализированных составляло 749. Почти в четыре раза увеличилось количество людей, которые госпитализируются. Итак, на сегодняшнее утро, число занятых коек с больными и COVID-19 и с подозрением COVID-19 - 9972 койки", - добавил Степанов.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заболел 2141 человек, выписаны 380 пациентов и зафиксировано 30 летальных случаев.