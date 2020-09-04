З танкера Delfi стався новий розлив нафтопродуктів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. З затонулого у Одесі танкера Delfi стався новий розлив нафтопродуктів загальною площею 70 квадратних метрів. Про це у своєму Facebook написав голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований, передає УНН.
"Вчора фахівці Державної екологічної інспекції Одеської області, обстежуючи акваторію біля затонулого судна, помітили плями та сіру плівку сріблястого кольору, загальною площею 70 квадратних метрів. Цей факт зафіксовано в Акті обстеження морської акваторії та відбору проб води у місці забруднення №144 від 03 вересня 2020 року. Лабораторні дослідження показали перевищення у воді нормованих значень гранично допустимих концентрацій у 5,8 рази. Показник склав 0,29 мг/дм³, що відзначено у відповідному протоколі вимірювань показників складу та властивостей вод", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для оперативного усунення забруднення представниками Одеської філії ДП "АМПУ" були проведені невідкладні роботи біля підтопленого танкеру із застосуванням сорбенту.
"Витік нафтопродуктів стався через те, що з судном продовжують проводити роботи з його підняття і стабілізації. Держекоінспекція зможе розрахувати збитки за шкоду довкіллю лише після того, як танкер Delfi остаточно приберуть з акваторії Чорного моря", - резюмував Мальований.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Держекоінспекції зазначили, що підняття танкеру Delfi не спричинило забруднення Чорного моря.