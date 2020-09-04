С танкера Delfi произошел новый разлив нефтепродуктов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. С затонувшего в Одессе танкера Delfi произошел новый разлив нефтепродуктов общей площадью 70 квадратных метров. Об этом в своем Facebook написал глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, передает УНН.
"Вчера специалисты Государственной экологической инспекции Одесской области, обследуя акваторию возле затонувшего судна, заметили пятна и серую пленку серебристого цвета, общей площадью 70 квадратных метров. Этот факт зафиксирован в акте обследования морской акватории и отбора проб воды в месте загрязнения №144 от 3 сентября 2020 года. Лабораторные исследования показали превышение в воде нормированных значений предельно допустимых концентраций в 5,8 раза. Показатель составил 0,29 мг/дм³, что отмечено в соответствующем протоколе измерений показателей состава и свойств вод", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для оперативного устранения загрязнения представителями Одесского филиала ГП "АМПУ" были проведены неотложные работы возле подтопленного танкера с применением сорбента.
"Утечка нефтепродуктов произошла из-за того, что с судном продолжают проводить работы по его поднятию и стабилизации. Госэкоинспекция сможет рассчитать убытки за ущерб окружающей среде только после того, как танкер Delfi окончательно уберут из акватории Черного моря", - резюмировал Малеваный.
Как сообщалось ранее в УНН, в Госэкоинспекции отметили, что поднятие танкера Delfi не повлекло загрязнение Черного моря.