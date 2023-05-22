З сьогоднішнього дня заборонений в’їзд вантажівок до Києва під час повітряної тривоги
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. З 22 травня почала діяти заборона на в’їзд до Києва великогабаритного транспорту під час повітряної тривоги. Відповідне рішення було прийнято Радою оборони Києва, повідомляє УНН.
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В КМДА уточнюють, що мова йде про великогабаритний вантажний транспорт загальною масою більше 4,5 тонн. Зупиняти вантажівки будуть правоохоронці.
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«Ідеться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни. Національна гвардія спільно з управліннями патрульної поліції Києва та області забезпечуватиме контроль за зупинкою вантажного транспорту на в'їздах у місто», - зазначили в КМДА.
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Нагадаємо
З 22 травня наземний транспорт у Києві буде довозити пасажирів до найближчих укриттів.