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З сьогоднішнього дня заборонений в’їзд вантажівок до Києва під час повітряної тривоги

З сьогоднішнього дня заборонений в’їзд вантажівок до Києва під час повітряної тривоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. З 22 травня почала діяти заборона на в’їзд до Києва великогабаритного транспорту під час повітряної тривоги. Відповідне рішення було прийнято Радою оборони Києва, повідомляє УНН.

Деталі

В КМДА уточнюють, що мова йде про великогабаритний вантажний транспорт загальною масою більше 4,5 тонн. Зупиняти вантажівки будуть правоохоронці.

Цитата

«Ідеться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни. Національна гвардія спільно з управліннями патрульної поліції Києва та області забезпечуватиме контроль за зупинкою вантажного транспорту на в'їздах у місто», - зазначили в КМДА.

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Нагадаємо

З 22 травня наземний транспорт у Києві буде довозити пасажирів до найближчих укриттів.

Українські Національні Новини

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