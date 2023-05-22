С сегодняшнего дня запрещен въезд грузовиков в Киев во время воздушной тревоги
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. С 22 мая начал действовать запрет на въезд в Киев крупногабаритного транспорта во время воздушной тревоги. Соответствующее решение было принято Советом обороны Киева, сообщает УНН.
Детали
В КГГА уточняют, что речь идет о крупногабаритном грузовом транспорте общей массой более 4,5 тонн. Останавливать грузовики будут правоохранители.
Цитата
«Речь идет о грузовом транспорте общей массой более 4,5 тонн. Национальная гвардия совместно с управлениями патрульной полиции Киева и области будет обеспечивать контроль за остановкой грузового транспорта на въездах в город», - отметили в КГГА.
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Напомним
С 22 мая наземный транспорт в Киеве будет довозить пассажиров до ближайших укрытий.