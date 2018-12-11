З січня 2019 року змінять систему перевірок бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. В Україні з 1 січня 2019 року буде змінено систему нагляду за бізнесом. Підприємства більше не перевірятимуть за формальним принципом. Про це написав на своїй сторінці у Facebook Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
"З 1 січня нового року ми змінюємо систему нагляду за бізнесом. Більше не буде перевірок за формальним принципом. Тепер головний критерій — чи безпечний бізнес для людей", – написав Глава уряду.
За словами Гройсмана, перевірки компаній відбуватимуться відповідно до попереднього плану, який буде абсолютно відкритим.
"Керівник підприємства на сайті https://inspections.gov.ua/ може дізнатись, хто і коли буде перевіряти його бізнес", - зазначив він.
До того ж, додав Прем’єр, прийти з перевіркою зможуть тільки ті контролери, які мають чек-лісти конкретних ризиків діяльності компанії.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив 10 критеріїв для оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності у 10 сферах, зокрема освітній, ядерній та радіаційній, містобудівній діяльності.