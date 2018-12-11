З січня 2019 року змінять систему перевірок бізнесу

КИЇВ. 11 грудня. УНН. В Україні з 1 січня 2019 року буде змінено систему нагляду за бізнесом. Підприємства більше не перевірятимуть за формальним принципом. Про це написав на своїй сторінці у Facebook Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.