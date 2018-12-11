С января 2019 года изменят систему проверок бизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Украине с 1 января 2019 года будет изменена система надзора за бизнесом. Предприятия больше не будут проверять по формальному принципу. Об этом написал на своей странице в Facebook Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"С 1 января нового года мы меняем систему надзора за бизнесом. Больше не будет проверок по формальному принципу. Теперь главный критерий – безопасный бизнес для людей", – написал глава правительства.
По словам Гройсмана, проверки компаний будут происходить в соответствии с предварительным планом, который будет абсолютно открытым.
"Руководитель предприятия на сайте https://inspections.gov.ua/ может узнать, кто и когда будет проверять его бизнес", - отметил он.
К тому же, добавил премьер, прийти с проверкой смогут только те контроллеры, которые имеют чек-листы конкретных рисков деятельности компании.
Напомним, Кабинет министров Украины утвердил 10 критериев для оценки степени риска от осуществления хозяйственной деятельности в 10 сферах, в частности образовательной, ядерной и радиационной, градостроительной деятельности.